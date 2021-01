Köln (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Mülheim sind zwei Menschen mit schwersten Verbrennungen tot aufgefunden worden. Die Wohnung im vierten Stock sei vollständig ausgebrannt und vorerst unbewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. Polizeiangaben zufolge wohnte ein Ehepaar in der Wohnung. Ob es sich bei den Toten um die beiden handelt, sei aber noch nicht geklärt. Auch ein Hund starb.

Insgesamt acht Menschen seien aus den umliegenden Wohnungen im Gebäude gerettet worden, hieß es weiter. Sie blieben unverletzt und wurden in einem Bus betreut. Mithilfe mehrerer Strahlrohre über zwei Drehleitern sowie über das Treppenhaus wurde das Feuer bekämpft und gelöscht. Von Feuerwehr und Rettungsdienst waren 49 Kräfte mit 17 Fahrzeugen im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Grund sei noch völlig unklar, erklärte eine Sprecherin.