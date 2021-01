Innenminister startet Taser-Pilotphase für NRW

Dortmund (dpa/lnw) - Mit der Vorführung des sogenannten Tasers in Dortmund hat Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag eine rund einjährige Testphase für Elektroschock-Geräte bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen gestartet. Etwa 400 Beamte erproben ab diesem Monat wechselweise in den Polizeibehörden in Düsseldorf, Gelsenkirchen, Dortmund und im Rhein-Erft-Kreis 70 Geräte. Reul warnte am Freitag vor falschen Hoffnungen. Das sogenannte Distanzelektroimpulsgerät ersetze nicht die Dienstpistole. «Es wäre ein Fehler zu glauben, dass der Schuss durch den Taser abgelöst wird», sagte Reul.

Von dpa