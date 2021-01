Rechtsextremr Chat bei Polizei: Gerichtsverfahren drohen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Den meisten Mitgliedern einer mutmaßlich rechtsextremen Kegel-Chatgruppe aus nordrhein-westfälischen Polizisten drohen Gerichtsverfahren. In elf Fällen habe die Staatsanwaltschaft eine strafrechtliche Relevanz bereits bejaht, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des NRW-Landtags in Düsseldorf. «Das geht jetzt alles seinen juristischen Gang.»

Von dpa