Serie verdächtiger Briefe in Unna reißt nicht ab

Unna (dpa) - Am vierten Tag in Folge hat ein verdächtiger Brief im Kreis Unna einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Diesmal meldete sich am Donnerstag eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung, wie die Ermittler mitteilten. Sie habe von einem Brief in der Poststelle berichtet, in dem sich weißes Pulver befunden habe. Das Schreiben ohne Absender war an das Straßenverkehrsamt adressiert. Abermals wurde daraufhin eine spezielle Analyseeinheit der Dortmunder Feuerwehr eingeschaltet. Sie kam zu dem Ergebnis, dass es sich um ein unbedenkliches Pulver handelte.

Von dpa