Über Playstation gefunden und missbraucht: Vier Jahre Haft

Bielefeld/Berlin (dpa/lnw) - Ein 25-Jähriger Bielefelder ist wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Jungen, den er über seine Playstation kennengelernt hatte, in Berlin zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Als der Angeklagte den damals zehnjährigen Schüler in dessen elterlicher Wohnung besuchte, sei es in zwei Nächten zu Übergriffen gekommen, begründete das Berliner Landgericht am Donnerstag. Zudem habe der Mann den Jungen im Videochat aufgefordert, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Von dpa