Leben des Ex-BVB-Spielers Jan Koller wird verfilmt

Besonders habe ihn der schnelle Aufstieg des Stürmers fasziniert, sagte Regisseur Petr Vetrovsky. Koller hatte es innerhalb weniger Jahre vom Spieler beim kleinen Kreisverein in seinem Geburtsort Smetanova Lhota zu einem wichtigen Mitglied der Nationalmannschaft gebracht. Mit 55 Länderspieltoren ist er bis heute Rekordtorschütze Tschechiens.

Die Zeit beim Bundesligisten Borussia Dortmund von 2001 bis 2006 wertete Koller nun als eine der besten Etappen seiner Karriere. In Dortmund habe man «Fußball auf Weltniveau» gespielt. Der 47-Jährige hat die Fußballschuhe noch nicht ganz an den Nagel gehängt. In Pisek, rund 100 Kilometer südlich von Prag, engagiert er sich im örtlichen Amateurverein.