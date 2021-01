Rose ist Stuttgart-Fan: Einsatz von Embolo und Plea offen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Marco Rose findet den VfB Stuttgart richtig gut. «Ich sehe sie gerne spielen. Der VfB hat eine junge und sehr talentierte Mannschaft. Die Stuttgarter spielen sehr mutig und haben viel Power. Dazu haben sie einen klaren Plan und verteidigen sehr intensiv», sagte Borussia Mönchengladbachs Coach am Donnerstag vor der ersten von zwei Partien innerhalb von 18 Tagen bei den Schwaben am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Am 2. Februar steht das Pokal-Achtelfinale zwischen beiden Teams in Stuttgart an.

Von dpa