Huntelaar hat sich für Schalke-Rückkehr entschieden

Gelsenkirchen (dpa) - Torjäger Klaas-Jan Huntelaar hat sich offenbar für eine Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 entschieden und will diese Entscheidung am Sonntagabend verkünden. Das berichtet die «Bild»-Zeitung. Demnach will der 37-Jährige sich nach dem Spiel seines Vereins Ajax Amsterdam gegen Feyenoord Rotterdam erklären. Huntelaar stand nicht mehr im Ajax-Kader. Offiziell fehlte er wegen einer Wadenverletzung.

Von dpa