Bosz glaubt nicht an Rückschlag für FC Bayern

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz glaubt nicht, dass der FC Bayern München nach dem überraschenden Pokal-Aus bei Holstein Kiel im Titelkampf der Fußball-Bundesliga nachlässt. «Bayern bleibt Bayern. Ich habe die Bayern in Kiel auch nicht so schlecht gesehen wie viele andere. Natürlich hätten sie das Spiel gewinnen müssen», sagte der Niederländer am Donnerstag. Ausdrücklich lobte Bosz den Zweiligisten, der sich nach dem 2:2 nach 120 Minuten im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte. «Kiel hat das super gemacht. Sie waren aggressiv, haben gekämpft und ein gutes Spiel gemacht.»