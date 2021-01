Bayer-Neuzugang Fosu-Mensah erstmal in Quarantäne

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin noch ohne Neuzugang Timothy Fosu-Mensah auskommen. Der 23 Jahre alte niederländische Rechtsverteidiger war erst am Mittwoch von Manchester United verpflichtet worden und spielt in den Überlegungen von Trainer Peter Bosz für die Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) noch keine Rolle. «Er muss erstmal fünf Tage in Quarantäne und kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren», sagte Bosz, der seinen Landsmann noch gar nicht gesehen und nur kurz mit ihm gesprochen hat. «Dann müssen wir erst mal sehen, wie fit er ist und ihn so schnell wie möglich an die Mannschaft heranführen.»

Von dpa