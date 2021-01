Zahl der Organspender geht 2020 leicht zurück: 174 in NRW

Essen/Frankfurt (dpa/lnw) - Die Zahl der Organspender ist im vergangenen Jahr trotz der Corona-Pandemie nur leicht zurückgegangen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte, haben nach vorläufigen Zahlen 2020 in Deutschland 913 Menschen nach dem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. 2019 waren es noch 932.

Von dpa