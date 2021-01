NRW-Flughäfen stecken in Corona-Flaute

Auf dem kleinsten NRW-Airport Paderborn/Lippstadt stiegen lau Statistischem Landesamt im November lediglich 91 Passagiere in abfliegende Maschinen. Das waren 99,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der größte NRW-Flughafen Düsseldorf zählte gut 77 000 abfliegende Passagiere, 90,9 Prozent weniger als im November 2019. Kaum noch noch Flugverkehr gab es aus NRW zu Zielen im Inland. Zu anderen deutschen Flughäfen starteten nur rund 23 500 Passagiere, ins Ausland waren es gut 116 000.

Die Verkehrsminister von NRW und Niedersachsen warten unterdessen auf einen Rettungsschirm des Bundes in Höhe von 500 Millionen Euro, bei dem die Länder ebenfalls mitmachen sollen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) müsse nun «liefern», sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag nach Beratungen mit seinem niedersächsischen Amtskollegen, Bernd Althusmann (CDU). «Wir warten seit Wochen darauf, dass es weitergeht», so Wüst. Die Zeit dränge - denn ein einmal geschlossener Flughafen könne später «nicht einfach wieder geöffnet werden.»

Der Chef des Düsseldorfer Flughafens, Thomas Schnalke, sprach beim virtuellen Neujahrsempfang des Airports am Donnerstag von einem «Stillstand» für die Branche. Man bereite sich nun auf einen Neubeginn in 2021 vor.