Auf Radfahrerin zugerast: Autofahrer ohne Führerschein

Wesel (dpa/lnw) - Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes gegen einen Autofahrer, der beinahe eine Fahrradfahrerin in Wesel überfahren hätte. Die 42 Jahre alte Frau konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Haftrichterin ordnete am Mittwoch Untersuchungshaft gegen den 28-Jährigen an. Der Mann habe keinen Führerschein, den schweren Luxus-Geländewagen, mit dem er unterwegs war, habe er sich geliehen, sagte ein Polizeisprecherin.

Von dpa