Wieder verdächtiger Brief an Kindergarten: Nur Rechnung

Unna (dpa/lnw) - Am dritten Tag in Folge hat ein verdächtiger Brief in einem Kindergarten in Unna einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Eine Mitarbeiterin habe den Brief ohne Absender, der sich «komisch» angefühlt habe, ungeöffnet draußen deponiert und die Polizei alarmiert, teilte die Kreispolizei am Mittwoch mit. Die spezielle Analyseeinheit der Dortmunder Feuerwehr habe aber schnell herausgefunden: Im Umschlag befand sich nur eine handelsübliche Rechnung.

Von dpa