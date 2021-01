Düsseldorf (dpa/lnw) - Die häufigsten Wintervögel in Nordrhein-Westfalen sind derzeit der Haussperling, gefolgt von Kohlmeise und Amsel. Das teilte der Naturschutzbund Nabu am Mittwoch in Düsseldorf in einer ersten Auswertung seiner Mitmach-Aktion Stunde der Wintervögel mit. Auf den Plätzen vier bis sechs folgen Blaumeise, Ringeltaube und die Elster.

Von dpa