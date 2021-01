Köln (dpa/lnw) - Einen erst 16-jährigen mutmaßlichen Moped-Hehler hat die Polizei in Köln erwischt. Ein Anwohner hatte am frühen Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr die Ordnungskräfte gerufen, weil ihn Motorenlärm nervte. Der stammte von dem 16-Jährigen, der gerade an einem Moped schraubte.

Von dpa