Gericht: Apotheke darf Facebook-Likes nicht belohnen

Neben dem wettbewerbswidrigen Angebot, die Likes mit sogenannten «Schlosstalern» zu honorieren, mit denen die Kunden Prämien einlösen konnten, hatte sich das Geschäft auch als exklusive Notfall-Apotheke bezeichnet. Dies sei ebenfalls eine unlautere Werbung, da jede Apotheke auch eine Notfall-Apotheke sei, so das Gericht. Abgemahnt wurde der Inhaber, der mit einem Bonner Altersheim kooperiert, schließlich auch, weil er in einem Rundschreiben an die Heimbewohner suggeriert habe, sie hätten Nachteile, wenn sie ihre Medikamente anderswo kauften. Das sei wettbewerbsmäßig nicht hinzunehmen. (AZ: LG Bonn 14 O 82/19)