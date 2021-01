NRW: Bessere Behandlung für psychisch kranke Straftäter

Ein vom Landeskabinett bereits beschlossener Gesetzentwurf sehe auch vor, das Selbstbestimmungsrecht der untergebrachten Personen auszuweiten - insbesondere in Behandlungsangelegenheiten. Auch die forensischen Ambulanzen sollen gestärkt werden, da sie in besonderer Weise an einer erfolgreichen Eingliederung in die Gesellschaft mitwirkten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Außerdem sei eine möglichst gleichmäßige Verteilung forensischer Einrichtungen im Land geplant. Das Gesetz soll nach Abschluss der parlamentarischen Beratungen voraussichtlich zum 1. Juni in Kraft treten.