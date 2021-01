Coronavirus: Südafrika-Variante erstmals in NRW nachgewiesen

Bottrop (dpa/lnw) - Die Südafrika-Variante des Corona-Virus ist erstmals in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen worden. Betroffen sei eine Familie aus Bottrop, wie die Stadt bereits am Montag mitgeteilt hatte. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) vom Mittwoch sei bei drei Familienmitgliedern der Nachweis für die zuerst in Südafrika aufgetretene Virusvariante B.1.351 (auch: 501Y.V2) erbracht worden. Bei einem weiteren Familienmitglied gebe es starke Hinweise darauf, dies sei aber nicht genetisch überprüft worden. Das Robert Koch-Institut (RKI) habe das LZG am Sonntag über die Untersuchungsergebnisse informiert.

Von dpa