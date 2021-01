Bauern klagen: Durch Schneetouristen Schäden auf Feldern

Bonn (dpa/lnw) - Nach zwei Wochenenden mit Schneetouristen beklagen die Bauern Schäden auf ihren Feldern. Weil Hunderte Autos darauf parkten und sich festfuhren, seien viele Getreidefelder und Weiden zerstört worden, berichtete der Rheinische Landwirtschaftsverband (RLV) am Mittwoch in Bonn. Es sei auch in der Vergangenheit gerodelt worden, nur nicht mit so vielen Menschen auf engem Raum «und schon gar nicht auf Getreidefeldern». Dort wächst das im Herbst ausgesäte Wintergetreide. Außerdem seien die Böden noch nicht gefroren, so dass Autos tief in die Erde einsinken. Manche Besucher seien einfach unter seinen Absperrungen durchgeklettert, berichtete ein Landwirt dem rheinischen Bauernverband.

Von dpa