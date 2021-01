Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte

Offenbach (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Teile Nordrhein-Westfalens vor Glätte durch Schneeschauer und Überfrieren. Vor allem Ostwestfalen und das Sauerland seien betroffen, teilte der DWD mit Sitz in Offenbach am Mittwochmorgen mit. Bis in die Nacht zum Donnerstag könne es östlich des Rheins schauern. In den tiefen Lagen könne gebietsweise ein bis vier Zentimeter Neuschnee fallen.

Von dpa