Onkel erstochen: 19-Jähriger darf Psychiatrie verlassen

Arnsberg (dpa/lnw) - Ein 19-Jähriger, der im Wahn seinen Onkel mit einem Küchenmesser erstochen hat, muss bis auf Weiteres nicht mehr in eine geschlossene Psychiatrie. Das Landgericht Arnsberg ordnete in seinem Urteil am Dienstag zwar eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an, setzte diese Maßnahme jedoch zur Bewährung aus, wie das Gericht mitteilte. Der junge Mann, der die Tat nach Überzeugung des Gerichts in Folge von Wahnvorstellungen und damit im Zustand der Schuldunfähigkeit verübt hatte, habe sich bisher auf die Therapieangebote eingelassen und habe eine gute Prognose. Sofern er sich an die Auflagen halte, die unter anderem eine Fortsetzung der Therapie umfassen, muss er nicht - wie von Staatsanwaltschaft und Nebenklage gefordert - in eine Einrichtung des Maßregelvollzugs.

Von dpa