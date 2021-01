22-Jähriger fährt Polizistin an und verletzt sie: U-Haft

Krefeld (dpa/lnw) - Ein 22-jähriger Mann hat am frühen Dienstagmorgen in Krefeld eine Polizistin, die ihn kontrollieren wollte, angefahren und verletzt. Nach einer Verfolgungsjagd nahm die Polizei den 22-Jährigen und seinen ein Jahr jüngeren Beifahrer fest. Der Wagen sei gestohlen gewesen, beide Männer seien «polizeibekannt», teilten die Ermittler am Dienstag mit. Der 22-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin berichtete.

Von dpa