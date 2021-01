SPD geht nicht von Öffnung der Schulen Anfang Februar aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty geht nicht davon aus, dass die Schulen in Nordrhein-Westfalen Anfang Februar zum Präsenzunterricht zurückkehren können. Die Corona-Infektionszahlen seien noch zu hoch und sänken nur langsam, sagte der Oppositionsführer am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Insofern müsse man sich noch für mehrere Wochen auf harte Maßnahmen einstellen. Daher müsse das weitere Lernen auf Distanz vernünftig organisiert werden mit technischer Ausstattung und einem Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterreicht in den Klassen. Die 1,5- Meter-Abstandsregel müsse auch für Schüler gelten.

Von dpa