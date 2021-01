Krefeld (dpa/lnw) - Nach einem Angriff mit einer Eisenstange auf eine 17-Jährige in Krefeld ist ein couragierter Helfer schwer verletzt worden. Der Mann habe sich dem wegradelnden Täter in den Weg gestellt und sei dann mit ihm zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 38-Jährige stürzte zu Boden und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von dpa