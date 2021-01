BKA-Chef für Immobilienregister im Kampf gegen Kriminalität

Berlin (dpa) - Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität hat sich der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, für die Schaffung eines Immobilienregisters ausgesprochen. «Versuchen sie mal in Deutschland festzustellen, wer Geld in Immobilien investiert hat», sagte Münch am Montag bei einer Konferenz der NRW-Landesregierung in Berlin zur inneren Sicherheit. Ein Immobilienregister könne die Vermögensabschöpfung im Bereich der Organisierten Kriminalität deutlich erleichtern.

Von dpa