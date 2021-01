Polizei lockt ausgerissene Schafe mit Ziegenfutter an

Solingen (dpa/lnw) - Eine ausgerissene Schafsfamilie hat die Polizei in Solingen mit einem Eimer Ziegenfutter wieder eingesammelt. Wie die Beamten am Montag augenzwinkernd mitteilten, hatten sich die Tiere am Samstag «auf einen morgendlichen Winterspaziergang begeben, dabei allerdings die Gefahr des Straßenverkehrs» unterschätzt.