Stromschlag trifft Mann bei Klettern auf Waggon

Dass der junge Mann den Stromschlag überlebt habe, sei großes Glück, hieß es weiter in der Polizeimitteilung, «denn überwiegend verlaufen derartige Unfälle unmittelbar tödlich». Die beiden jungen Männer waren nachts auf dem Rangierbahnhof unterwegs. Der ältere sei auf einen abgestellten Güterwagen geklettert. Am oberen Rand traf ihn der Schlag durch die 15 000 Volt führende Oberleitung. Er fiel aus etwa vier Metern Höhe in das Schotterbett. Er erlitt großflächige Verbrennungen. Nach Auskunft des Krankenhauses schwebte er am Montag nicht mehr in akuter Lebensgefahr.