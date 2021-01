Schon beim Einstieg am Sonntagabend habe ein Bahnmitarbeiter den Mann auf die Maskenpflicht hingewiesen - vergeblich. Als der Zugbegleiter in der Bahn dann sagte, er werde notfalls die Ordnungskräfte hinzuzurufen, soll der Mann ihn mit dem Tode bedroht haben, so die Bundespolizei am Montag.

«Bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof erwarteten die Beamten den aggressiven Mann bereits. Gegenüber den Einsatzkräften bestritt dieser die Tat», teilte die Polizei mit. Sie habe Material aus den Überwachungskameras aus dem Zug angefordert und ermittle wegen Bedrohung und Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung.