Landwirte blockieren K+K-Zentrallager in Gronau

Gronau (dpa/lnw) - In Gronau im Münsterland haben Landwirte die Zufahrten eines Supermarkt-Zentrallagers blockiert. Zwischenzeitlich hätten sich am Sonntagabend rund 100 Traktoren vor dem Gelände der regionalen Supermarktkette K+K Klaas & Kock versammelt, teilte die Polizei mit. Die Proteste dauerten auch am Montagmorgen an. «Rund 40 Traktoren sind noch vor Ort», sagte ein Polizeisprecher. Die Aktion sei nicht angemeldet gewesen.

Von dpa