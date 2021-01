VfL Bochum rückt auf Rang zwei vor: 2:0 bei Jahn Regensburg

Regensburg (dpa) - Der VfL Bochum hat die Punktverluste der Aufstiegskonkurrenten in der 2. Fußball-Bundesliga ausgenutzt. Nach den Unentschieden des Hamburger SV und von Holstein Kiel sowie der Niederlage der SpVgg Greuther Fürth gewannen die Bochumer am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg mit 2:0 (0:0). Das achte Saisontor von Simon Zoller (80. Minute) und ein feiner Freistoß von Thomas Eisfeld (90.+5) sorgten für die späten Glanzlichter in einem lange höhepunktarmen Spiel. Der VfL zog an Fürth und Kiel vorbei auf Rang zwei vor und liegt nur noch einen Zähler hinter Spitzenreiter HSV.

Von dpa