Großeinsatz gegen Raser und Tuner: 700 Wagen kontrolliert

Dortmund (dpa/lnw) - Rund 700 Fahrzeuge, die der Raser- und Tuningszene zugeordnet werden, hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Dortmund bei einem Großeinsatz kontrolliert. Dabei wurden fünf Fahrzeuge sicher gestellt, mehr als 160 Personen erhielten Platzverweise, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Viele Autos leitete die Polizei mit verstärkten Kräften aus der Stadt heraus, um Raserei zu verhindern. Auch die Bereitschaftspolizei war im Einsatz.

Von dpa