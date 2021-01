Woche startet mit trübem Winterwetter: Morgens Nebel

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt in der neuen Woche winterlich und trüb. Die Sonne lässt sich nur ganz selten blicken. Besonders vormittags gibt es dichten Nebel, der sich bei mäßigem Wind nur langsam auflöst, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen fallen nachts vielerorts unter null Grad. Tagsüber steigen sie dann leicht in den Plusbereich, am Dienstag sogar bis zu acht Grad am Niederrhein. Dazu fällt öfter Regen, im Bergland auch Schnee. Vor allem in den Hochlagen des Sauerlands und der Eifel müssen die Menschen mit Glätte rechnen.

Von dpa