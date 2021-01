Dortmund mit Haaland und Sancho, Leipzig mit Poulsen

Leipzig (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic vertraut im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga seiner Sieger-Elf aus der Vorwoche. Bei RB Leipzig schickt der 38-Jährige wie beim 2:0 gegen Wolfsburg in der Offensive seine Stars Erling Haaland, Jadon Sancho und Marco Reus ins Rennen. Für Emre Can und Julian Brandt bleibt erneut nur ein Bankplatz. Leipzig muss auf Kevin Kampl verzichten, dafür rückt Stürmer Yussuf Poulsen nach zuletzt zwei Joker-Einsätzen in die Startelf. Leipzig kann mit einem Sieg Bayern München von der Tabellenspitze verdrängen.

Von dpa