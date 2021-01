Laschet ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

Düsseldorf (dpa) - Nach den gewaltsamen Ausschreitungen am Kapitol in Washington hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dazu aufgerufen, die Demokratie auch in Deutschland zu verteidigen. Auch in Berlin hätten Rechtspopulisten versucht, den Bundestag zu stürmen, sagte Laschet am Samstag beim digitalen Neujahrsempfang der NRW-CDU. «Die Demokratie muss standhaft sein, muss wehrhaft sein.» Angesichts der Polarisierung der Menschen auch in der Corona-Pandemie müsse auch die Union einen «Beitrag zur Versöhnung der Gesellschaft und zum Abbau der Aggressionen» auch in sozialen Medien und auf den Straßen leisten.

Von dpa