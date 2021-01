Ein Zeuge hatte den Vorfall am Samstagmorgen gemeldet. Die Polizei habe den Bereich abgesperrt, das Wohnhaus geräumt und Spezialeinheiten hinzugezogen, hieß es in einer Mitteilung. Bei der Langwaffe könnte es sich um ein Gewehr handeln, so der Sprecher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.