Köln (dpa) - Das Kölner Dreigestirn ist nicht wie üblich im Kölner Gürzenich, sondern erstmals «unterwegs» in einem Hotel am Gereonskloster proklamiert worden. Zuvor hatten sich Prinz Sven I., Bauer Gereon und Jungfrau Gerdemie am Freitag auf eine Tour vorbei an geschlossenen Kölner Restaurants und Kneipen begeben.

Von dpa