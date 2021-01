Kreis Höxter: Weniger soziale Kontakte in Privatwohnungen

Höxter (dpa/lnw) - Im Kreis Höxter gelten von diesem Montag an enge Beschränkungen für soziale Kontakte auch in den Privatwohnungen der Menschen. In dem ostwestfälischen Kreis ist der Corona-Lockdown damit noch strenger als vom Land NRW vorgegeben. «Das Gebot der Stunde lautet: Die persönlichen Kontakte müssen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Das muss im öffentlichen Raum ebenso gelten wie in den eigenen vier Wänden», teilte Landrat Michael Stickeln (CDU) am Freitag mit. Das Gesundheitsministerium habe den Sonderweg des Kreises genehmigt.

Von dpa