Düsseldorf vor Einstellung des Vereinsrekords

Dafür könnte Emmanuel Iyoha, der am Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt war, bald wieder zum Kader zählen. Definitiv fehlen werden Jean Zimmer und Jakub Piotrowski, der nach einem positiven Corona-Test weiterhin pausieren muss.

Die Düsseldorfer liegen nach fünf Siegen in Serie knapp hinter den Aufstiegsrängen. Eine Serie von sechs Siegen nacheinander gab es für die Düsseldorfer in der 2. Liga bislang nur einmal vor mehr als 30 Jahren im Mai und Juni 1989 beim Aufstieg in die Bundesliga. Damals gewann das Team die letzten sechs Saisonspiele gegen SpVgg Bayreuth (4:3), Wattenscheid 09 (3:1), Kickers Offenbach (2:1), SC Freiburg (3:1), SV Meppen (4:1) und Blau-Weiß 90 (7:2). In der Oberligasaison 2003/04 schafften die Düsseldorfer ebenfalls sechs Siege am Stück.