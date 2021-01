Durchsuchungen: Polizei findet Bargeld, Drogen und Waffe

Bornheim (dpa/lnw) - Nach der Entdeckung einer Cannabisplantage hat die Polizei in Bonn bei Wohnungsdurchsuchungen 90 000 Euro Bargeld, eine größere Menge Marihuana und eine Schreckschusspistole sichergestellt. Zudem hätten die Beamten Ausrüstung für Plantagen wie Beleuchtungs- und Bewässerungssysteme gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Bewohner der vier durchsuchten Objekte, drei Männer und eine Frau, sollen eine Cannabisplantage in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) aufgebaut zu haben.

