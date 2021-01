Bielefeld hofft vor Duell mit Hertha auf vierten Saisonsieg

Bielefeld (dpa/lnw) - Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus hofft bei allem Respekt für Hertha BSC auf ein Erfolgserlebnis seines Teams im Kampf um den Klassenverbleib. «Hertha BSC hat eine richtig gute Mannschaft, die auch immer wieder zeigt, was sie kann. Sie gehört eigentlich ein Stückchen weiter oben in die Tabelle», sagte der Fußball-Lehrer vor der Partie des Drittletzten am Sonntag (18.00 Uhr/Sky). Gleichwohl verwies er auf die fehlende Konstanz des Gegners, der zuletzt den FC Schalke mit 3:0 besiegt hatte: «Hertha ist auch eine Mannschaft, die noch keine zwei Spiele in Folge gewinnen konnte.»

