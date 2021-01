Nach Fund von toter Frau: Suche nach Auto geht weiter

Im Dezember 2020 wurde in Ochtendung die verbrannte Leiche der Frau am Rande eines Feldweges gefunden. Ein 34-jähriger Mann aus dem Bereich Köln wurde wenig später festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er war als Tatverdächtiger in den Fokus der «Sonderkommission Ochtendung» gerückt. Er soll mit der Frau eine Beziehung gehabt haben, in der es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sein soll, wie es hieß.