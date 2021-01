Viersen (dpa/lnw) - Zwei Unbekannte sollen nachts auf einer Straße in Viersen auf einen 27-jährigen Fußgänger eingestochen haben. Die Männer seien ohne Beute geflüchtet, berichtete die Polizei am Freitag. Der Viersener kam mit schweren Stichwunden am Bein in ein Krankenhaus. Das Tatmotiv sei unklar. Das Opfer habe gesagt, es könne sich die Attacke nicht erklären.

Von dpa