Buchhändler Thalia steigt aus Tarifbindung aus

Hagen (dpa) - Deutschlands größter Buchhändler Thalia steigt aus der Tarifbindung aus. Das Unternehmen sei deutschlandweit zum 1. Januar 2021 in eine Mitgliedschaft im Handelsverband ohne eine Tarifbindung gewechselt, teilte eine Unternehmenssprecherin am Freitag mit. «Wo der Tarif galt, bleibt das bisherige Gehalt unverändert», betonte sie. Aufgrund des Tarifausstiegs würden zukünftige Tariferhöhungen aber nicht mehr automatisch umgesetzt. Stattdessen will Thalia die Höhe der Gehaltssteigerungen künftig an den jeweilig aktuellen Unternehmenserfolg koppeln.

Von dpa