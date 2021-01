Medien: Gladbach an französischem Talent Koné interessiert

Düsseldorf (dpa) - Der Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist nach Informationen des TV-Senders Sky und französischer Medien an einer Verpflichtung des französischen Talents Kuadio Manu Koné interessiert. Der Transfer des 19 Jahre alten Spielers vom Zweitligaclub FC Toulouse werde in den nächsten Tagen perfekt, vermeldet der Sender. Dabei sei eine Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro im Gespräch. Der Bundesligaclub wollte dies auf Anfrage nicht kommentieren. Bereits zum 1. Januar hatten die Gladbacher frühzeitig den 18 Jahre alten Rechtsverteidiger Joe Scally vom New York City FC verpflichtet.