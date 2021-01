Polizeieinsätze wegen Schnee und Glätte: Es bleibt kalt

Essen (dpa/lnw) - Schnee und Glätte auf den Straßen haben in Teilen Nordrhein-Westfalens in der Nacht zu Freitag für zahlreiche Polizeieinsätze gesorgt. In Bonn seien in zwei Fällen Autos wegen Glätte von der Straße abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte. Auch in Detmold rutschte ein Wagen wetterbedingt auf der B1 weg und fuhr gegen eine Leitplanke. Verletzt wurde aber niemand, hieß es. Im Sauerland, etwa in Brilon oder in Meschede, hatten es die Einsatzkräfte mit mehreren Lastwagen zu tun, die sich auf der Straße an Steigungen festgefahren hatten.

Von dpa