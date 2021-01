Autofahrerin weicht Wildschwein aus: Auto überschlägt sich

Wesel (dpa/lnw) - Beim Versuch, einem Wildschwein auszuweichen, ist eine Frau mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und dabei verletzt worden. Die 23-Jährige war am Donnerstagabend auf der Bundesstraße B8 zwischen Wesel und Rees (Kreis Kleve) unterwegs, als sich ihr ein Wildschwein in den Weg stellte, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin versuchte auszuweichen, wodurch sie mit dem Auto von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Mithilfe von Helfern konnte die 23-Jährige aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa