Bewaffneter starb durch Polizeischuss ins Herz

Mülheim (dpa) - Der am Mittwochabend bei einem Schusswechsel in Mülheim an der Ruhr von der Polizei erschossene 65-Jährige ist laut Obduktionsergebnis durch einen Treffer ins Herz getötet worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der mit einem Gewehr bewaffnete Mann unmittelbar auf die eintreffenden Polizeibeamten geschossen haben. Sie erwiderten das Feuer und trafen den Mann im Oberkörper und am Kopf.

