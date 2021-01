Herne (dpa/lnw) - Rangelei an der Kasse: Dank des entschlossenen Einsatzes eines Supermarktkunden hat die Polizei in Herne einen Whiskey- und Baguettedieb gefasst. Der 28 Jahre alte Kunde habe den um sich schlagenden und erheblich alkoholisierten 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten, erklärte die Polizei am Dienstag.

Von dpa