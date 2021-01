NRW-Arbeitslosigkeit im Dezember leicht gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist zum Ende des Jahres 2020 leicht gesunken. Am Stichtag 16. Dezember waren im bevölkerungsreichsten Bundesland 734 384 Menschen arbeitslos gemeldet, 3736 Personen weniger als einen Monat zuvor, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Mögliche Folgen der vor Weihnachten verhängten Einschränkungen zum Corona-Schutz sind von der Arbeitslosenstatistik noch nicht erfasst. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember im Vergleich zum November um 0,1 Prozentpunkte auf nun 7,5 Prozent. Damit lag sie 1,1 Punkte über dem Vorjahr.

Von dpa